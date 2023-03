Bar Marittimo di Rimini riapre con sapori e sorrisi bengalesi: una storia di integrazione

Attualità

Rimini

| 16:41 - 01 Marzo 2023

L'inaugurazione del Bar Marittimo, foto dal profilo Fb del sindaco di Rimini.

Il Bar Marittimo, uno dei bar storici di Rimini e punto di riferimento per il quartiere di Borgo Marina, ha riaperto grazie a Midul, che si è trasferito dal Bangladesh a Rimini più di vent'anni fa. Midul e la sua famiglia hanno già aperto un'altra attività nel Borgo e ora si lanciano in una nuova sfida per dare una nuova vita al Bar Marittimo.



Mescolando le tradizioni e la cultura del loro paese d'origine con l'accoglienza romagnola, Midul e la sua famiglia offriranno ai clienti solo bevande analcoliche e non ci saranno stuzzichini a base di carne di maiale, rispettando la loro religione di appartenenza. In questo modo, accanto alle tradizionali pizzette e brioches, i clienti potranno scoprire i sapori, i colori e soprattutto i sorrisi bengalesi.



L'inaugurazione del Bar Marittimo è stata presenziata dalle autorità e dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha augurato alla famiglia Midul buona fortuna in questa nuova avventura imprenditoriale e ha sottolineato la bellezza della loro storia di integrazione.