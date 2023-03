Dalle sale della Gambalunga prende vita "The Magician", la nuova opera di Michele Fraternali

Attualità

Rimini

| 16:16 - 01 Marzo 2023

È uscito negli scorsi giorni “The Magician”, il nuovo singolo del progetto solista di Michele Fraternali, opera di "solo basso" che arricchisce ancora una volta la produzione musicale dell'artista di Novafeltria. Dopo la pubblicazione del suo primo album “In The Bass Room”, Michele ha realizzato un'altra raffinata composizione unicamente con il suono dei bassi elettrici. "The Magician" è ovviamente, come ci ha abituato l'autore, un brano senza nessun altro strumento, l'unica "voce" è quella del basso. La missione di Michele infatti, è quella di dare importanza e valore ad uno strumento che spesso viene sottovalutato, ma che "ha ancora tanto potenziale inespresso" - racconta - “Il basso elettrico non si ascolta solo con le orecchie, ma anche con il corpo, è uno strumento capace di evocare fortemente suggestioni ed emozioni e per questo lo reputo magico”.



La genesi dell'opera è molto particolare. Prima sono nate le idee per il videoclip, ispirate dal progetto “Spiriti Liberi” di Francesco Aluigi, l’arte del bastone scolpito a coltello e dalle varie ambientazioni del comune di Piobbico (PU) dal Castello di Brancaleoni, Castello dei Pecorari e dal Vecchio Mulino; che sono anche i luoghi in cui sono state effettuale le riprese. Successivamente sono nate le prime composizioni che si sono poi consolidate in uno stile che raccoglie molti generi, dal progressive britannico, alla classica fino al rock alternativo, tutto appunto nella formula “Solo Basso”. Le riprese del videoclip sono state realizzate nel Comune di Piobbico (PU) e all’interno della prestigiosa Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini offrendo al pubblico un’opera molto suggestiva ed esperienziale.



“The Macigian” è stato realizzato da Michele insieme a Nicola Rosti, che ha curato la parte audio (Mixing, Mastering, Recording e Ricerca Sonora) e ad Andrea Parolo per quanto riguarda la realizzazione del Videoclip.



Michele ringrazia lo zio “Francesco Aluigi Screk” per la sua performance nei panni di “The Magician” ; Sabrina Borghesi per la cura del Costume Design, Alessandro D’Andrea per la consulenza tecnico-audio, Il comune di Piobbico (PU) e la Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini per la disponibilità e la professionalità.