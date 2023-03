Lotta per l'ambiente: due eventi a Rimini per discutere di energia pulita e sviluppo sostenibile

Attualità

Rimini

| 15:45 - 01 Marzo 2023

Un generatore eolico di corrente.

Giovedì 2 marzo, alle ore 18:00, presso la sede della Cgil di Rimini in via Caduti di Marzabotto, 30, si terrà un evento dedicato alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del nostro pianeta. L'incontro, organizzato dal circolo della Valmarecchia di Legambiente Bologna, vedrà la partecipazione di due illustri ospiti: il Prof. Emerito Vincenzo Balzani dell'Università di Bologna, che parlerà del tema "In viaggio con un'astronave chiamata terra", e il Dirigente Ricerca del Cnr Nicola Armaroli, che affronterà il tema "Clima - Energia. Dalla crisi ai nuovi paradigmi della crescita". L'evento sarà trasmesso in diretta e divulgato sui social e tramite newsletter per informare il territorio dei prossimi appuntamenti.



Martedì 7 marzo, invece, dalle 17:00 alle ore 19:00, presso il palazzo del Turismo di Rimini in parco Fellini n°3, si terrà un dibattito sul tema "Energia pulita per il territorio", incentrato sui progetti di eolico off-shore davanti alle coste romagnole. L'evento è un'importante occasione per discutere delle opportunità e delle sfide legate all'utilizzo dell'energia rinnovabile e per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.



Entrambi gli eventi rappresentano un'importante occasione di riflessione e confronto sul tema dell'ambiente e della sostenibilità, offrendo spunti di riflessione e soluzioni concrete per affrontare le sfide future e preservare il nostro pianeta per le generazioni future.