Rimini, due classi del Valturio in visita al Gruppo Focchi

| 14:49 - 01 Marzo 2023



Martedì 28 febbraio due classi dell'Istituto tecnico economico Valturio di Rimini in visita alla sede del Gruppo Focchi, a Poggio Torriana: una giornata particolare per avvicinare i giovani del territorio al mondo del lavoro. Un percorso programmato che vede protagonisti quaranta giovani studenti in azienda e che rientra nella strategia del Gruppo Focchi per fare futuro e parlare di sostenibilità, Europa e competenze.



Il 2023 è stato definito da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, come anno europeo delle competenze e, in particolare, della formazione continua: «Dobbiamo investire molto di più nella formazione e nello sviluppo delle competenze. E vogliamo farlo lavorando fianco a fianco con le imprese. Nessuno meglio di loro sa quali sono i professionisti di cui hanno bisogno».



Ogni anno il Gruppo Focchi organizza incontri con le scuole del territorio, portando i giovani in azienda, ma andando anche a conoscerli direttamente, all'interno degli istituti scolastici. «Per fare futuro c'è bisogno di giovani professionisti specializzati che contribuiscano alla crescita delle nostre imprese. La scuola, la formazione e le esperienze sono le fondamenta affinché ognuno possa ottenere le competenze giuste per posti di lavoro di qualità.» Afferma Maurizio Focchi, Presidente del Gruppo Focchi e Cavaliere del Lavoro 2022.