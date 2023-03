La giovane miss di Cattolica Nicole Cappellini ricevuta dalla sindaca

Attualità

Cattolica

| 14:03 - 01 Marzo 2023

La sindaca Foronchi e Nicole Cappellini.



Si chiama Nicole Cappellini, ha 16 anni, e vive a Cattolica la “bellissima dell’Emilia-Romagna”. La ragazza è stato ricevuta ieri (martedì 28 febbraio) a Palazzo Mancini dalla sindaca Franca Foronchi e dall’assessore Alessandro Uguccioni che, appresa la notizia, si sono voluti complimentare per questa affermazione. Nicole, infatti, ha conquistato la fascia regionale alla selezione del concorso “I bellissimi d’Italia 2022” svoltasi nelle Marche. Un successo che le ha aperto le porte della finale nazionale svoltasi a Palinuro (Salerno). Presente all’incontro con gli amministratori anche la mamma Federica Ricci.

“Siamo contenti ed orgogliosi – ha commentato la sindaca Franca Foronchi – quando dei nostri concittadini emergono. Nicole è giovanissima ma determinata, potrebbe tranquillamente divenire una testimonial del nostro territorio. Le faccio i miei complimenti e le auguro di raggiungere i suoi desideri. La vita è fatta di sogni e spetta a noi rincorrerli. Senza dimenticare che bisogna impegnarsi ogni giorno e rimanere con i piedi per terra”.



Nicole ha raccontato, quindi, di frequentare l’Ipsia “Giuseppe Benelli” di Pesaro e di praticare sport nel tempo libero. “Già prima del periodo Covid – ha sottolineato la ragazza – ho iniziato questo percorso nei concorsi, una idea che già da piccola mi appassionava. All’inizio era quasi un gioco, poi ho partecipato ad un primo concorso Venus che mia ha fatto conoscere la realtà dei Bellissimi d’Italia. Si tratta di belle esperienze con le quali si instaurano amicizie tra noi giovani, basti pensare che alla serata finale partecipavamo in circa 80 ragazze e 70 ragazzi. Sicuramente ci saranno altre occasioni come questa e non ho intenzione di fermarmi qui”.



Prima di congedarsi la sindaca e l’assessore hanno voluto fare omaggio a Nicole di alcuni volumi di autori locali cattolichini. L’augurio finale è stato quello di tornare ad incontrarsi per festeggiare insieme un nuovo successo.