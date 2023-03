San Giovanni, svelato il futuro del 'Compartone': abitazioni, tanto verde e nuova strada

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:36 - 01 Marzo 2023

La vicesindaca Bertuccioli e il sindaco Morelli.



Il "compartone" diventa "compartino". L'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano, a inizio anno, aveva mantenuto riserbo sul dialogo in corso con la proprietà dei 18 ettari di superficie posti nei pressi dell'ufficio postale, rispondendo alle critiche dell'opposizione. che temeva una cementificazione massiccia dell'area. Ora il progetto, dopo mesi di lavoro e confronto, arriva in consiglio comunale il prossimo 7 marzo.



Nello specifico vengono confermati il grande parco urbano da oltre 30mila metri quadrati e la nuova strada esterna all’abitato che corre parallela alla via Spesso, che sgraverà il centro capoluogo dal transito dei mezzi pesanti.



I numeri dell’edificato saranno solo quelli del primo stralcio, mentre gli stralci secondo e terzo verranno eliminati e le relative aree trasformate in territorio agricolo.



"I nuovi edifici privati saranno massimo quadrifamiliari con molto verde attorno, che ricuciranno le aree di frangia poste verso le vie Mazzini e Foscolo", evidenzia l'amministrazione comunale. Vengono confermati gli alloggi ERS (edilizia convenzionata o similare), per i quali verrà redatto uno studio apposito per stabilirne le tipologie più rispondenti alle esigenze della cittadinanza (es. giovani coppie di marignanesi).