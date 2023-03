Approvato il progetto per 36 nuove abitazioni sostenibili nella zona ex Dama

Attualità

Rimini

| 13:11 - 01 Marzo 2023

Il rendering.



In attesa del nuovo Piano Urbanistico Generale, che deciderà la sorte del progetto di Ariminum Sviluppo Immobiliare, la giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al progetto relativo alle 36 nuove abitazioni di Edilizia Residenziale Sociale, ad alta sostenibilità ed efficienza energetica, che sorgeranno tra le vie Giovanni Pascoli, Ugo Bassi, via IX Febbraio 1849 e Flaminia, nella zona che avrebbe dovuto ospitare la nuova sede della Questura di Rimini (lo stabile in questione, nei piani della nuova proprietà, Ariminum Sviluppo Immobiliare, dovrebbe diventare un supermercato). L'investimento da parte del Comune di Rimini ammonta a 1 milione e 100.000 euro, mentre la Regione Emilia Romagna investirà 5,5 milioni. La progettazione, rimarca l'amministrazione comunale, "ha tenuto conto anche degli esiti della percorso partecipativo condotto a maggio 2022 dal Piano Strategico rivolto agli abitanti della zona dell'area Lagomaggio-Stadio-Pascoli". L'iter progettuale si concluderà entro l'estate 2023, con l'affidamento dei lavori entro l'anno e l'avvio del cantiere per la primavera 2024.



Nello specifico il progetto prevede la creazione di due nuovi fabbricati: il primo composto da 24 alloggi e uno composto da 12. Lo spazio esterno sarà una grande area verde ribassata e protetta, attraversata da percorsi ciclabli e pedonali, con spazi gioco per i bambini e attrezzature per lo svago. Quest'area verde fungerà da giardini di pioggia, i giardini che trattengono l'acqua, lasciandola filtrare gradualmente, evitando che finisca direttamente negli impianti fognari, provocando gli allegamenti delle strade. In via Lagomaggio e lungo la perpendicolare della stessa via saranno realizzati spazi di sosta, integrati con aree verdi. L'illuminazione a led sarà alimentata dai pannelli fotovoltaici. "Oltre alle opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione degli alloggi, il progetto comprende anche complessivi interventi di riqualificazione lungo l'asse di Via Arnaldo da Brescia, a servizio dei residenti della zona", puntualizza l'amministrazione comunale.