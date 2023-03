Rimini, no ai matrimoni forzati, incontro pubblico per 'l'Otto Sempre'

Attualità

Rimini

| 12:02 - 01 Marzo 2023

"Libere. Il nostro NO ai matrimoni forzati", la presentazione del libro di Martina Castigliani alla cineteca comunale di Rimini, giovedì 2 marzo alle 17

In occasione delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna, prende il via il primo incontro pubblico nell'ambito del programma "L'Otto Sempre" del Comune di Rimini. La presentazione del libro di Martina Castigliani è organizzata dal Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio APS.





"Per le altre", sono queste le tre parole iniziali che racchiudono l'essenza delle vite raccontate nel libro. Cinque ragazze, Fatima, Yasmine, Zoya, Kadija e X si sono ribellate a matrimoni forzati. Donne coraggiose che hanno lasciato tutto e si sono dovute costruire una nuova identità. L'autrice premette che i nomi riportati nel libro sono inventati "non sapremo mai i loro veri nomi, dove vivono e qualunque dettaglio che le possa rendere riconoscibili. Ci sono passaggi sostituiti da XXX perché persino alcune frasi dette dalle protagoniste potrebbero essere fonte di pericolo". Eppure, quello che solo in apparenza potrebbe sembrare un limite – oscurare i dettagli di una storia- in questo libro diventa un punto di forza. Si sente e si percepisce il dolore e la difficoltà ma "le loro voci autentiche dimostrano che esiste un'alternativa. Nel libro ci sono le loro speranze e i loro sogni". Tiziana del Pra, fondatrice di Trama di Terre aiuta a leggere il fenomeno dei matrimoni forzati: "Come abbiamo visto con Saman Abbas parliamo ancora di omicidio e non diciamo invece che è un femminicidio. Bisogna cambiare prospettiva: queste ragazze vengono uccise in quanto donne che chiedono di essere libere"





L'incontro, gratuito e aperto al pubblico, è coordinato da Giada Lami Operatrice e Vice presidente del Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio APS.