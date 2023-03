Cinema Tiberio prima sala con proiettore con nuovo sistema laser a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:47 - 01 Marzo 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini (ora dotato di un proiettore laser BARCO 2K serie 4, prima sala riminese con il nuovissimo sistema laser) dal 2 al 5 marzo è in programma, in prima visione, il film Le vele scarlatte di Pietro Marcello con Juliette Jouan, Raphaël Thierry, Noémie Lvovsky e Louis Garrel.



Le vele scarlatte è un racconto dello scrittore russo Alexandr Grin che è un incoraggiamento a non arrendersi di fronte alle difficoltà, e Pietro Marcello ne rispetta la dimensione favolistica, valorizzandone però anche quella documentaria: fin dall'inizio la narrazione è intessuta di immagini d'archivio che mostrano il ritorno dei soldati e la vita dei primi anni del secolo scorso come un misto di operosità e ristrettezze.

Le vele scarlatte è il primo film francese di Pietro Marcello, già regista di "Martin Eden" e si cala profondamente nell'estetica della Normandia dei primi del Novecento, fino ad estendere la grana delle immagini d'archivio a quelle realizzate dal direttore della fotografia Marco Graziaplena. Tutta l'iconografia è fedele ad un mondo scomparso e una società che Juliette vuole trascendere, anticipando quell'emancipazione femminile lontana a venire.

Proiezioni giovedì 2 marzo, ore 21 venerdì 3 marzo ore 21, sabato 4 marzo ore 17 ed ore 21, domenica 5 marzo ore 17, ore 19 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano). Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club.