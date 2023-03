Maltempo e neve: l'alta Valmarecchia sotto la morsa del vortice di bassa pressione

Attualità

Novafeltria

| 11:39 - 01 Marzo 2023

Primi fiocchi di neve nella mattinata a Novafeltria.

Un vortice di bassa pressione situato tra le Isole Baleari e la Sardegna sta portando un'importante fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali. La neve è la vera protagonista di questo peggioramento, con un abbassamento delle temperature che sta causando un aumento delle precipitazioni.



A partire da questa mattina (mercoledì 1 marzo) infatti, la neve è tornata a imbiancare l'entroterra riminese, in particolare tutta l'alta Valmarecchia. La neve, a quote collinari, ha raggiunto spessori importanti, creando non pochi problemi alle attività quotidiane dei cittadini. Un velo di neve è sceso anche a quote più basse, a Novafeltria.



Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione. Si raccomanda di seguire le norme di sicurezza stradale e di tenere sempre sotto controllo la situazione meteo attraverso i canali ufficiali.