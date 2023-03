Adotta un cane anziano e ottieni assistenza sanitaria gratuita a vita: la campagna del canile di Riccione

Attualità

| 11:12 - 01 Marzo 2023

Canile Riccione.

Adottare un cane anziano può sembrare un gesto eroico, ma spesso i buoni sentimenti non sono sufficienti a coprire i costi di assistenza sanitaria. Tuttavia, l'associazione "Konrad Lorenz e l'uomo incontrò il cane" ha una soluzione per incentivare le adozioni di cani anziani. Se si adotta un cane anziano dal loro canile, l'associazione offre assistenza sanitaria gratuita a vita per l'animale. Questo significa che il proprietario non dovrà pagare per le visite dal veterinario, vaccinazioni, analisi del sangue e delle urine, lastre e altre prestazioni simili.



Il canile di Riccione ospita diversi anzianotti in cerca di una nuova famiglia. Uno di loro è Otello, un maremmano di sedici anni che ha vissuto al canile di Riccione fino a quando non è stato adottato quattordici anni fa. Recentemente, dopo la morte del proprietario, è tornato al canile in cerca di una nuova casa. Otello, insieme ad altri vecchietti del canile, è stato scelto come simbolo della campagna per le adozioni "Porta a casa un anziano: assistenza sanitaria gratuita a vita".



Secondo l'associazione, quando un cane anziano entra in canile, si sente il suo dramma inconsolabile. Dopo aver passato anni in una casa, si ritrova improvvisamente solo in un box. Ma quando si adotta un cane anziano, si nutre della sua riconoscenza e si sente la gioia della sua compagnia. Scegliere di adottare un cane anziano può essere un gesto di grande cuore, ma con l'assistenza sanitaria gratuita a vita offerta dall'associazione, può diventare anche una scelta più accessibile e sostenibile per molte persone.