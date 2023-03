Coriano, potature abbandonate in zone periferiche 'serve uno spazio idoneo'

Attualità

Coriano

| 10:16 - 01 Marzo 2023

Una zona con sfalci abbandonati.

Sfalci e potature abbandonate, una situazione che porta a trovare in alcune zone di Coriano dei cumuli di rami e verde dove non dovrebbero esserci. La segnalazione è di Coriano In Azione che, in una nota, punta il dito verso chi abbandona gli sfalci. "Hera offre un servizio di ritiro delle potature che devono essere lasciate in un posto accessibile ai mezzi

pesanti" si legge nella nota "ma questo non è sempre possibile: in molti casi il volume del materiale da ritirare non è compatibile con lo spazio a disposizione oppure non è corretto lasciare un cumulo in attesa del ritiro anche per dei giorni in uno spazio condiviso, col vento che disperde foglie tutto attorno. Quindi ecco sorgere i cumuli non regolamentati, ce ne sono dovunque in aree semi-periferiche ma comunque ben visibili". "Coriano in Azione chiede al Comune di individuare delle aree che possano accogliere le potature e gli sfalci, recintarle e gestirle" conclude la nota "Ce ne sono, attrezzarle non costerebbe molto."