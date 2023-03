Proteggere la costa: il convegno di Riccione presenta i risultati dello studio sull'ecosistema marino dell'Adriatico

Attualità

Riccione

| 09:07 - 01 Marzo 2023

Primo piano di una medusa.

Il 4 marzo si terrà a Riccione un convegno organizzato dall'associazione Blennius sul tema della protezione e del ripristino dell'habitat marino costiero. In particolare, saranno presentati i risultati di uno studio sull'ecosistema marino dell'Adriatico e sul sistema innovativo di barriere per la difesa della costa.



Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore e sarà l'occasione per fare il punto sul progetto WMesh, che utilizza blocchi di cemento ecocompatibile strutturati in modo da creare una grande "rete" per il deflusso dell'acqua e la tutela dell'ambiente. Verrà inoltre presentato il primo studio integrato degli ecosistemi microbici marini nell'area tra Rimini e Riccione, che fornisce importanti informazioni sullo stato di salute di una delle regioni marine più antropizzate d'Italia.



Infine, si parlerà anche dell'oasi marina unica nel suo genere che si è formata attorno alla barriera soffolta che si trova a poca distanza dalla spiaggia di Riccione, e dell'importanza di proteggere e monitorare la costa e la fauna marina.