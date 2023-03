Lucio Dalla: da San Marino un francobollo per celebrare il grande artista

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:06 - 01 Marzo 2023

La presentazione - nella gallery il francobollo.

Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e i vertici di Poste San Marino SpA hanno presentato nella casa-museo di Via D’Azeglio, il francobollo che Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino SpA ha dedicato alla memoria di Lucio Dalla in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dalla nascita dell’artista, presentando il primo dei 35.000 foglietti realizzati, alla Fondazione Lucio Dalla.



Ad accogliere le autorità sammarinesi Daniele Caracchi, erede dell'artista e Presidente di Pressing Line e Andrea Faccani Presidente di “Fondazione Lucio Dalla” che hanno ribadito la loro gratitudine alla Repubblica di San Marino e a Poste San Marino SpA per l’iniziativa ricordando come l’opera emessa “riesca a cogliere e restituire l'essenza della natura di Lucio, la sua energia”.

Caracchi ha ricordato il commento di Walter Veltroni alla visione in anteprima dell’emissione filatelica: “Lucio era un rabdomante. Cercava, munito della sua curiosità, la bellezza nelle cose nuove. Lo faceva in allegria, da impunito. Era un uomo libero e beffardo. Proprio come in questo francobollo”.



Il foglietto “80° anniversario della nascita di Lucio Dalla” è formato da due valori da 2,10 euro ed avrà una tiratura di 35.000 pezzi. La stampa, offset a quattro colori, due Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente è stata curata da Cartor Security Printing. I valori del foglietto riprendono la rielaborazione di due ritratti in serie di Lucio Dalla e sono opera del bozzettista Cristiano Bottino. Le fotografie utilizzate appartengono all’Archivio Fotografico Pressing Line e sono state concesse da Fondazione Lucio Dalla.



L’emissione sarà disponibile a partire dal prossimo 4 marzo, giorno della nascita di Lucio Dalla e sarà acquistabile sul sito www.dfn.sm