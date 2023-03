Strutture ricettive: ecco le ultime tendenze promosse dagli interior designer

Attualità

07 Marzo 2023

Mai come negli ultimi anni le strutture ricettive sono state chiamate a ridefinire la visione di ospitalità in funzione delle nuove esigenze turistiche.

Oggi infatti la competitività passa per una progettazione di interni che tenga conto del design e dei materiali, ma anche del benessere, della funzionalità e della sostenibilità.

Per soddisfare al meglio le esigenze dell'individuo, quindi, i designer d'interni stanno ridefinendo il concetto di accommodation in funzione del comfort, dell'estetica e della sicurezza.



Estetica e sicurezza in hotel: il ruolo delle porte

La nuova definizione degli spazi nelle strutture ricettive

Eleganza e sostenibilità: gli hotel riscoprono l'eccellenza del legno

Uno degli aspetti più importanti per qualsiasi struttura operante nel settore dell'ospitalità, è il. La presenza di un ambiente tranquillo è infatti tra i principali parametri di valutazione delsoggiorno.È per questo che, in ambito alberghiero, i designer di interni puntano soprattutto sull'installazione di: elementi d'arredo capaci di assorbire i rumori, garantendo la privacy e il riposo notturno. In parallelo, però, è necessario anche preservare l'estetica, selezionando porte dai materiali pregiati e dalle linee d'ispirazionePorte così realizzate, del resto, contribuiscono anche ad accrescere gli standard qualitativi della struttura, definendo gli spazi, la privacy, ile con essi il livello di accoglienza.È per questo che le migliori collezioni, come quelle che il noto brand italiano Cocifrealizza in ambito contract, prevedono porte con un, in unione a uno stile che riflette tutta la qualità progettuale dell'artigianato Made in Italy. Per una panoramica dettagliata delle diverseè possibile trovare maggiori informazioni qui , sul sito web ufficiale dell’azienda.Una delle nuove tendenze dell'hôtellerie è quella di favorire laUn cambiamento che interessa anche le architetture della, sempre più estese e prive di divisori, ma racchiuse da suggestivi affacci sull'esterno: nascono così aree destinate all'accettazione che accolgono gli ospiti all'interno diSi tratta di ambienti in cui gli arredi si fanno essenziali e confortevoli, in quanto hanno lo scopo di, ma capace di stupire con design all'avanguardia.Tra le tendenze più in voga, quella di, alternando alle zone occupate dai grandi imbottiti piccole aree loungeriparate dal resto della hall: spazi in cui conversare o lavorare, all'interno di un perimetro più dinamico e aperto alla convivialità.Laal giorno d’oggi è uno degli elementi a cui i designer di interni guardano con attenzione sempre crescente.La centralità delle tematiche ambientali e la volontà di diffondere l'importanza di aderire a unahanno infatti contribuito a ridefinire la vecchia concezione del lusso, che oggi non è più basata sull'abbondanza e l'eccesso, ma sul rispetto di standard progettuali più contemporanei.Questa filosofia ha portato nuovamente alla ribalta il, un materiale caldo e ricco di charm, ma soprattutto accogliente ed ecosostenibile. Il legno si rivela perfetto per l’arredamento di interni delle strutture ricettive, grazie alla sua capacità di, natura e progresso, emozione e rigore: una peculiarità che lo rende accattivante, ma soprattutto versatile e senza tempo, dunque perfetto sia perin stile minimal, sia quegli hotel con una forte vocazione al luxury.Una delle tendenze più in voga nei progetti di interior design delle location alberghiere è infine quella di abbinare gli arredi in legno ad altri, comeper gli interni,per tende e complementi eper pareti e pavimentazioni.