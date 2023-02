Calcio, Garden: sabato la sfida contro la leader Gemmano che vale il primato in Terza

Sport

Rimini

| 18:52 - 28 Febbraio 2023

Il gruppo 2011 del Garden al Romeo Neri. In gallery: il disappunto della U16 per il rinvio del match.

Focus sulla settimana come sempre intensa della sezione calcio del Garden





ATTIVITA' AGONISTICA

Delusione in casa Under 16 in quanto la gara contro il Torresavio a San Vittore di domenica scorsa è stata rinviata in seguito al sopralluogo effettuato dall'arbitro che ha verificato la mancanza delle condizioni minime di praticabilità del campo. Il calendario a questo punto si complica in quanto in mezzo alla settimana c'è da disputare già il recupero del match di Santa Sofia. Domenica 5 marzo alle 10,30 a Torre Pedrera sfida contro l'Accademia Marignanese.



Alla prima partita di Coppa Primavera sconfitta per la Under 14 di Andrea Pagliarani per mano dello United Riccione per 3-1. La gara è stata sostanzialmente in mano allo United, il Garden che nella prima fase aveva subito contro l'avversario sconfitte pesanti è riuscito a contenere la differenza fisica tra le due formazioni concludendo la gara con una sconfitta onorevole. Nel prossimo turno si gioca Garden-Junior Coriano: dovrebbe disputarsi sabato sul campo di Torre Pedrera (17,15) sempre che l'impianto di illuminazione sia attivo.





ATTIVITA' DI BASE

Chiuso con soddisfazione il turno della scorsa settimana, che ha visto tutte le squadre del Garden comportarsi in ottima maniera negli incontri disputati, si apre una settimana ricca di impegni che può essere condizionata dal meteo e dallo stato dei terreni di gioco. In calendario gli impegni delle categorie Esordienti e Pulcini e cominciano i tornei di Piccoli Amici e Primi Calci con le squadre del Garden in campo a Villa Verucchio e Bellaria.





TERZA CATEGORIA

Netta vittoria del Garden sul Promosport per 4-0 (doppietta di Mussoni, reti di Friscoli e Benedetti) mentre la leader Gemmano ha regolato l'Accademia World Riccione 1-0. Sabato prossimo alle 14,30 scontro diretto a Torre Pedrera tra Garden e Gemmano. “Il nostro obbiettivo è la vittoria per superare la capolista che ha due punti di vantaggio – dice mister Pasquale Martino – Mancano comunque sei partite alla fine e con 18 punti in palio ogni scenario è aperto”.



Intanto mercoledì 15 marzo quarti di finale di Coppa Provincia di Rimini (ore 20,30) tra Garden e Sarsinate che è seconda in classifica nel girone B a tre punti dal San Carlo ma con una gara in meno. Partita secca: chi vince va in semifinale. Da definire il campo da gioco visto che l'impianto di Torre Pedrera è indisponibile in quanto l'impianto di illuminazione non è a norma e sul territorio del Comune di Rimini ce ne sono pochi altri disponibili.