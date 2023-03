Carrarese Calcio, cinque risultati utili dopo 4 ko di fila: il Rimini sfida una big imprevedibile

Sport

Rimini

| 12:03 - 01 Marzo 2023

L'allenatore Dal Canto FACEBOOK.





Quattro vittorie di fila interrotte dal pareggio con la capolista Reggiana: è una Carrarese in salute quella che domenica prossima (5 marzo) ospiterà il Rimini Calcio. Ma anche i gialloblu di Dal Canto hanno vissuto sulle montagne russe: prima di questo ciclo di 5 risultati utili consecutivi, la Carrarese aveva perso quattro partite di fila.



Il rendimento è stato comunque soddisfacente per l'undici allenato da Alessandro Dal Canto, schierato con il 3-5-2, che ha messo in luce ottime individualità: in primis Alessandro Capello, talento purtroppo inespresso del nostro calcio - aveva qualità per giocare in altre categorie - che ha totalizzato 10 reti e 3 assist. Nicolas Schiavi a centrocampo si è confermato un giocatore capace di coniugare quantità e qualità, miglior assist-man della squadra con 6 passaggi chiave, gli stessi dell'esterno Cicconi. Non si può non menzionare la mezzala Simone Della Latta, altro big di categoria, tre reti in questo campionato. E poi c'è Kleis Bozhanaj, giovane di nazionalità albanese già precettato dal Modena. La mediana della Carrarese è dunque il punto di forza: c'è anche il giovane regista Mercati, in questa prima parte di 2023 ha dovuto convivere con più di un problema fisico.



Nel mercato di gennaio il ds Pasciuti è intervenuto per colmare la lacuna del centravanti, aggiungendo il panzer Gabriele Bernardotto alla coppia Capello e Giannetti. Tra i pali il canadese Breza, dal Bologna, è subentrato a Satalino, che dopo un inizio convincente era incappato in alcune prestazioni non a livello delle sue qualità.



ric. gia.