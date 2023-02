Cattolica 'benedice' la crescita dell'aeroporto Fellini: 'Ma serve prolungamento del Metromare'

Attualità

Cattolica

| 16:47 - 28 Febbraio 2023

Franca Foronchi e Leonardo Corbucci.



Visita della sindaca di Cattolica Franca Foronchi all'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini e San Marino. Ad accoglierla nella struttura, questa mattina (martedì 28 febbraio), è stato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014, società di gestione dello scalo aeroportuale.



L'incontro odierno fa seguito ai precedenti rapporti ed alla recente presentazione della programmazione dei voli per la stagione estiva 2023, avvenuta in occasione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo)di Milano, alla quale la stessa sindaca ha preso parte. "Grazie all'Ad Corbucci - ha commentato la Foronchi - ho avuto modo di addentrarmi e conosce meglio la stuttura e la sua organizzazione. Abbiamo avuto modo di confrontarci sulle prospettive di sviluppo dell'aeroporto che consideriamo porta d'ingresso per la vacanza nel nostro territorio, dal mare al meraviglioso entroterra della Valconca". Per l'estate 2023, la compagnia Ryanair collega il Fellini a nove destinazioni: alle otto già operative nel 2022 (Budapest, Varsavia, Cracovia, Palermo, Londra, Kaunas, Vienna e Cagliari) si è aggiunta la novità di Praga.

"Della crescita dell'aeroporto - continua la prima cittadina - ne trae beneficio tutta la Romagna, e non solo. L'obiettivo principale è quello di fare sistema nell'ambito dei trasporti. In tal senso, stiamo lavorando su più fronti ed in maniera sinergica con la Regione Emilia-Romagna e Destinazione Romagna. Anche dalla visita di questa mattina è emersa la necessita del prossimo prolungamento del tracciato del TRC sino alla zona de Le Navi. Il turista in arrivo in aeroporto potrebbe, così, usufruire di uno spostamento molto più rapido verso la nostra città".



La sindaca Foronchi e l'Ad Corbucci, prima di congedarsi, si sono rinnovati l'intenzione di tornare ad incontrarsi per proseguire nelle relazioni e nel confronto utile alla messa in campo delle migliori azioni di promozione turistica..