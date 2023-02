Al Misano World Circuit la pioggia non ferma la spettacolare gara podistica: vince Badr Jaafari

Sport

Misano Adriatico

| 16:14 - 28 Febbraio 2023

Foto e gallery di Ottavio Pamantini.

La pioggia non ha fermato gli appassionati di podismo che domenica scorsa (26 febbraio) si sono sfidati, al Misano World Circuit, nell'undicesima edizione del Gran Premio Città di Misano, gara di 10 km che quest'anno ha registrato la partecipazione di circa mille sportivi. Il più veloce al traguardo è stato uno dei favoriti, il podista dell'Atletica Casone Noceto Badr Jaafari, primo con il tempo di 29 minuti e 39 secondi: due secondi più veloce rispetto al sul record. Distanziato di quasi un minuto (0:30:33) il compagno di squadra Francesco Carrera, mentre Marouan Razine si è attardato dal secondo di 23 secondi. La più veloce delle donne è stata Sara Nestola (0:33:34). Sul podio sono salite Giulia Vettor, seconda (00:35:44), e Marina Giotto (0:37:06). Lo spettacolo dunque non è mancato, nonostante le condizioni meteo proibitive, con soddisfazione per gli organizzatori del Team Misano Podismo.