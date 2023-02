Novafeltria Calcio, tornano le figurine dedicate alla prima squadra e alle giovanili

Sport

| 15:34 - 28 Febbraio 2023

La mascotte del Novafeltria e le figurine al Nova Point di via Cesare Battisti.



In attesa di scende in campo domani (mercoledì 1 marzo), sul sintetico di Martorano, per la gara di recupero con il Forlimpopoli (Fischio d'inizio alle 21), il Novafeltria Calcio lancia la collezione ufficiale di figurine gialloblu. Sono in tutto 220 le figurine da collezionare, che ritraggono tutti i giocatori della prima squadra e tutte le squadre giovanili: Juniores, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Non mancano ovviamente gli scatti dedicati alla dirigenza e agli staff tecnici.



Le bustine e gli album sono in vendita presso la segreteria dello stadio Comunale Urbini-Casali, negli orari di apertura, e in tutte le edicole di Novafeltria: Crociani, Lilly e Il Mappamondo. Ogni bustina contiene 5 figurine e costa un euro, l'album tre. L'iniziativa fu proposta anche in passato ed ebbe un ottimo riscontro.