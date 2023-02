Basket Promozione, San Patrignano passa a Santarcangelo. Hurrà Tiberius

Sport

Rimini

| 15:06 - 28 Febbraio 2023

Risultati e classifica del girone F del campionato di Promozione.





LUSA BASKET – LIBERTAS GREEN BK 67 – 48

(12-12; 29-26; 46-34)

Massa Lombarda: Ugulini 2, Spinosa 12, Lanzillotti 2, Pietrini 15, Montanari, Dalla Malva 9, Asioli 5, Rivola 11, Castelli 2, Brignani 8, Filippini 1, Berardi. All. Solaroli.

Lib. Green Forlì: Prandini, Vitali 3, Gasperini 2, Biondi 6, Adamo 10, Vittori, Perugini 9, Visani 2, Marzolini 3, Quercioli 4, Godoli 9. All. Lazzarini.



QUADRO PIANO – EAGLES 72 – 53

(24-13; 34-29; 53-38)

Faenza: Buricchi 16, Troni 15, Santo 14, Boero 7, Melandri 6, Santini 4, Pezzi 4, Fabbri 4, Anghileanu 2, Marziali ne. All. Vespignani.

Morciano: Di Sciullo 8, Bacchini 11, Guastafierro 6, Bologna 3, Zavatta 5, Ortenzi 3, Rastelli, Casadei 5, Maioli 8, Torkmani, Casadei Massari 4. All. Chiadini.



SANTARCANGIOLESE BASKET – SAN PATRIGNANO 72 – 84

(8-16; 27-35; 45-56)

Santarcangelo: Gueye, Fabbri 17, Caverzan 8, Caccioppoli 2, Zaghini 11, Azarenko 3, Vertagna, Balducci 14, Rossi 17. All. Bezzi.

San Patrignano: Angeli 25, Agostini 11, Conocchiari 11, Romboli 11, Magni 10, Randazzo 7, Trombin 5, Bindi 4, Montanari, Gobbi. All. Gregori.



BELLARIA BASKET – TIGERS BASKET 2014 46 – 78

(19-22; 30-43; 40-60)

Bellaria: Semprini, Maggioli 2, Polanco 6, Lumini 4, Squadroni 5, Vernocchi 2, Ricciotti L. 4, Paganelli, Tassinari 15, Bussi 8, Donati. All. Ricciotti D.

Tigers Forlì: Liverani 8, Ragazzi 23, Naldi, Cavina, Mariani 7, Paganelli 3, Brunetti 12, Rossi 4, Gavelli 21. All. Lapenta.



SG TIBERIUS – S.C. CATTOLICA 63 – 39

(17-14; 36-26; 52-34)

Basket 2000 Rimini San Marino: Benzi 17, Del Fabbro 11, Campajola 11, Ferrini 9, Guziur 8, Ambrassa 5, Fabbri 2, Magnani, Tamburini, Stabile, Andreani. All. Brienza.

Cattolica: Cavoli 16, Bacoli 13, Arduini 2, Casadei 2, Del Prete 2, Ferrini 2, Morini 2, Bergna, Cavazzini, Lamonaca. All. Cotignoli.



AICS JUNIOR BASKET – SUNRISE BASKET 69 – 72

(22-16; 40-32; 47-55)

Aics Forlì: Adamo 6, Gori 16, Scozzoli 5, Siboni, Sansoni 8, Gigliotti 4, Corzani 22, Gardini, Martinelli 4, Ghetti, Barzanti 2, Ilinca 2. All. Mambelli.

Sunrise Rimini: Amadori 14, Peroni ne, Missere, Forcellini 8, Bronzetti 8, Monti 10, Panzeri 3, Sansone 13, Malagrida 2, Carigi 14. All. Botteghi.



CLASSIFICA

Lusa Basket MassaLombarda 34; Faenza Basket Project 30; Tigers 2014 Forlì 28; Basket 2000 San Marino/Rimini 20; Eagles Morciano, Libertas Green Forlì, Sunrise Rimini 16; Aics Forlì 14; S.C. Cattolica 12; San Patrignano 8; Santarcangiolese 6; Bellaria 4.