Rimini, 137.000 euro donati al reparto pediatrico dell'ospedale grazie all'iniziativa di Conad

| 14:57 - 28 Febbraio 2023

La consegna dell'assegno.





È di 137.000 euro la donazione a favore del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale di Rimini raccolta grazie all'iniziativa di Cia-Conad “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore”: nei supermercati, durante il periodo delle festività natalizie, sono stati distribuiti simpatici gadget a forma di gufo, realizzati con materiali green, per decorare gli alberi di Natale.



La donazione, che sarà utilizzata per il completamento del day hospital, è stata consegnata questa mattina (martedì 28 febbraio) da una delegazione formata dal consigliere di amministrazione di CIA-Conad Claudio Pierini, socio imprenditore del Conad Diamante di Cattolica, e da Marco Monari, responsabile relazioni esterne di Conad Emilia-Romagna. All'appuntamento erano presenti anche il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore Kristian Gianfreda. "Esprimo gratitudine - ha detto il primo cittadino - per il sostegno che Conad ha scelto di dare, per il secondo anno consecutivo, all’Ospedale della città di Rimini e in particolare alla Oncoematologia pediatrica per consentire il completamento del Day hospital. Il supporto e l’affiancamento della società civile e dei privati è molto importante al fine di continuare ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure”.