Esami audiometrici gratuiti a Rimini in occasione della II° Giornata di Sensibilizzazione dell’Udito

| 14:29 - 28 Febbraio 2023

Uno specialista che utilizza l'otoscopio, foto di repertorio.

L'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Rimini e il Servizio di Audiologia Foniatria, in collaborazione con la Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale e la Società Italiana di Audiologia e Foniatria (Siaf) insieme a 23 Associazioni di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici senza fini di lucro, parteciperanno alla II° Giornata di Sensibilizzazione dell’Udito. L'evento è incentrato sulla sensibilizzazione della cura dell'orecchio e dell'udito nell'ambito delle cure primarie e si terrà il prossimo venerdì 3 marzo.

In questa occasione, l'UO di ORL di Rimini e il Servizio di Audiologia Foniatria apriranno le porte per la esecuzione di esami audiometrici alla popolazione adulta. Per prenotare un esame audiometrico, sarà possibile contattare il numero 0541-653037 a partire da domani, 1 marzo, fino a venerdì (sempre nella mattinata, entro le ore 13,00). Gli esami verranno eseguiti dalle ore 9,00 alle 12,30 di venerdì 3 marzo presso il Servizio di Audiologia Foniatria, scala C, piano rialzato, dell'Ospedale Infermi di Rimini.