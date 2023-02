Arriva il treno Euronight per Monaco e Vienna: via alle prenotazioni

Attualità

| 13:53 - 28 Febbraio 2023

Il treno Nightjet.

A partire da oggi (28 febbraio) sul sito di Trenitalia sarà possibile prenotare il treno Euronight-Nightjet che collega Marche ed Emilia-Romagna a Germania e Austria. Ad annunciarlo questa mattina il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il nuovo collegamento internazionale notturno sarà attivo durante tutto il periodo estivo, "a partire dall'11 giugno", specifica il sindaco: partirà da Ancona e arriverà a Monaco e Vienna, in Italia fermerà a Pesaro, a Cattolica, Riccione, Rimini e Bologna. Si viaggerà di notte, con partenze e arrivi previsti previsti per l'ora di cena e colazione, con la possibilità di scelta tra posti a sedere, cuccette da 4 a 6 posti, vetture letto con servizi in cabina.