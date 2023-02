Lotta alle baby gang, la senatrice Spinelli a confronto con il Questore di Rimini

Attualità

Coriano

| 13:45 - 28 Febbraio 2023

Domenica Spinelli e il Questore Rosanna Lavezzaro.





La sicurezza e la gestione del fenomeno delle baby gang sono stati i temi al centro dell’incontro tra la senatrice Domenica Spinelli e il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, tenutosi ieri pomeriggio (lunedì 27 febbraio) nella sede della Questura di piazzale Bornaccini a Rimini. "È stata occasione - spiega la senatrice Spinelli - per affrontare alcune tematiche legate al territorio e per sottolineare la necessità di agire in maniera preventiva e articolata tra tutte le forze di polizia al fine di evitare episodi che possano far diminuire il livello di sicurezza percepito tra la popolazione". “Ringrazio il nuovo Questore - chiosa Spinelli - per il dialogo utile e cordiale. Da parte mia ho assicurato la massima disponibilità e collaborazione in veste di parlamentare della Repubblica per dare voce e un apporto concreto alle esigenze del territorio”.