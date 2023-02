Rimini, Giocagyn: 800 atleti e 28 associazioni sportive al Palasport Flaminio

Sport

Rimini

| 12:09 - 28 Febbraio 2023

Una delle esibizioni - foto di Martina Sampieri.

Un successo inaspettato quello della kermesse, che ha visto il Palasport Flaminio riempirsi di oltre duemila persone tra partecipanti e atleti. Nella serata di sabato 25 febbraio gli spalti del palazzetto erano pieni per l’edizione numero 35 del Giocagin, una serata dedicata allo sport e aperta ad atleti di tutte le età, dai piccolissimi a quelli imbiancati dal tempo, di tutte le etnie, di tutti credo, di tutte le abilità o disabilità.





L'evento, organizzato da Uisp Comitato Territoriale di Rimini, ha visto partecipare circa 800 atleti della provincia che si sono esibiti davanti a un pubblico di quasi 1400 persone.





Lo spettacolo ha coinvolto ventotto associazioni sportive, che hanno presentato altrettanti pezzi di danza classica, ginnastica ritmica, musical, pattinaggio, freestyle.







All’interno della manifestazione si è svolto anche il 6° contest di Hip Hop Memorial Catia Semprini, vinto dalla scuola Garden Sporting Center con la coreografia Hip Hop Revolution e, novità 2023, l’edizione di quest’anno è stata aperta dalla Banda giovanile città di Rimini diretta dal maestro Andrea Brugnettini.







Come ogni anno, il ricavato della serata è destinato alla beneficienza: l’incasso dell’edizione 2023 sarà devoluto all’associazione Coordinamento Donne Rimini e alla cooperativa Cuore 21 di Riccione, in ricordo del consigliere Uisp Rimini Massimo Pironi e dei suoi ragazzi.







“Ringrazio tutte le associazioni che hanno contribuito alla serata. Ringrazio il numeroso pubblico per la partecipazione appassionata e vera. E’ stato papabile il ritorno all’entusiasmo dopo la pausa covid” ha dichiarato il vicepresidente della Uisp Rimini, Lino Celli.







Presenti al Giocagin anche l’assessora Francesca Mattei, che ha portato i saluti dell’amministrazione Comunale e le associazioni Rompi il Silenzio e Mondo Donna Onlus / sportello Chiama Chiama, per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere.







Tra le associazioni che hanno partecipato esibendosi alla manifestazione: Banda giovanile città di Rimini, Movimento Centrale Danza e Teatro, La Fenice Rimini, "Io Ballo", Scuola di Balletto di Rimini, SilDance, Madd Manualedidanza, New Grafic Ballet, Dance Studio, B-you acrobatic, Skate San Marino, Acrobatic Team Riccione, Scuola di danza e musical Anca Ardelean, Studio Danza il Castello, Ginnastica Riccione, K-school, Rollerverucchio, SpazioCorpo – OFFicina delle ARTi di Cesenatico e OFFicina delle ARTi di Rimini, Pattinaggio artistico Riccione, Garden Sporting Center, Pattinaggio artistico San Marino, Pattinaggio Freestyle Riccione, Rinascita Sport Life e Rimini Dance Company.