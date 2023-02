Rimini, Nts Riviera Basket e ristorante Lo Zodiaco: un'amicizia storica

Attualità

Rimini

| 12:05 - 28 Febbraio 2023

I giocatori Nts Riviera Basket allo Zodiaco.

Nts Riviera Basket Rimini in visita al ristorante Lo Zodiaco di Rimini, un luogo dove la squadra è sempre stata solita festeggiare le vittorie e farsi "consolare" dalle sconfitte.

"Questo tradizionale ristorante della Riviera riminese dei fratelli De Luca" raccontano i giocatori "dove ci si sente a casa propria trovando sempre buon cibo di ogni tipo, cortese accoglienza da parte di uno staff numeroso ed efficiente frutto di una organizzazione attenta ai desideri dei propri clienti, ha iniziato da tanti anni questo rapporto con NTS Riviera Basket: prima con Mirco Acquarelli come cliente, divenuto poi un amico e successivamente l’amicizia si è allargata al resto della squadra per completare l’abbraccio con la presenza de Lo Zodiaco come sponsor pluriennale della formazione cestistica riminese."



"L’amicizia con Mirco" racconta Maurizio De Luca, titolare coi suoi fratelli Franco e Antonio de Lo Zodiaco e del noto Ristorante Fronte Mare "oramai è storica ed è un piacere avere qui tutti loro, un gruppo coeso di amici che quando arrivano hanno sempre una carica pazzesca, se tutti avessero la loro energia vivremmo in un mondo migliore. Lo dico sempre, loro sono ragazzi splendidi, danno tutto in campo e fuori con passione e sono sempre sorridenti, trasmettono felicità. A volte ci lamentiamo sempre di qualsiasi cosa, invece dovremmo renderci conto della fortuna che abbiamo. Poi stare in mezzo alla loro ti fa star meglio, ti fa star bene."



La proprietà del ristorante Lo Zodiaco è particolarmente sensibile all’ambito sociale, seleziona con cura e sostiene volentieri iniziative lodevoli in vari settori, non solo sportivi, “un mio cliente o un amico che mi chiede una mano mi trova disponibile ad ascoltarlo” continua Maurizio De Luca che dedica la sua attenzione anche al settore motociclistico paralimpico ed altre realtà sportive locali.

"NTS Riviera Basket Rimini, pienamente soddisfatta, non può che ringraziare ed assicurare la propria assidua e festosa presenza, ma adesso è cambiata l’aria: qui si festeggiano vittorie!"