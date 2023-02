Rimini, riaprono le iscrizioni per il nido di infanzia in prossimità del nido Peter Pan

Attualità

Rimini

| 11:01 - 28 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Riaprono le iscrizioni per l’anno 2023/2024 ai servizi comunali per l’infanzia, fino al 13 marzo 2023, grazie all’individuazione della sede alternativa e in prossimità del nido Peter Pan - che sarà demolito e ricostruito grazie ai fondi Pnrr sul sito attuale.



Fino al termine delle iscrizioni, sarà inoltre possibile – per quanti hanno già presentato domanda di iscrizione per l’anno 2023/2024 per le fasce di età ospitate al Peter Pan (piccoli, medi e grandi) – modificare e/o integrare l’indicazione e/o l’ordine dei nidi prescelti, inviandone comunicazione all’ufficio competente tramite mail .



Si ricorda che è in via di approvazione anche il bando per le iscrizioni per tutte le fasce d’età al nido Bruco verde di via Sacco e Vanzetti 11, sempre a Viserba. Il Bruco verde, gestito da Asp Valloni, grazie alla convenzione sottoscritta con il Comune di Rimini, adotta gli stessi criteri di accesso e le medesime condizioni previste per i nidi comunali.