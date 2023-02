Ucciso con un bilanciere da palestra: inizia il processo contro Nicola Donadio

Cronaca

| 08:12 - 28 Febbraio 2023

La Corte d'Assise di Rimini ha tenuto la prima udienza del processo contro Nicola Donadio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi per aver ucciso il suo vicino di roulotte, Edi Zegarac, colpendolo ripetutamente alla testa con un manubrio da palestra. Durante l'udienza, l'avvocato di Donadio Guido Caparrini ha chiesto che vengano ascoltati i tre psicologi in servizio nel carcere dove il suo assistito è detenuto, in quanto avrebbero notato segni di una personalità dissociata nei comportamenti di Donadio. L'avvocato ha inoltre chiesto una perizia psichiatrica per il suo cliente, su cui la Corte si pronuncerà subito dopo aver sentito gli psicologi nella prossima udienza del 3 aprile. Il dramma si era consumato nel campo di via Nazionale Adriatica, tra due roulotte, dopo un dissidio per via di una fioriera che aveva portato alla richiesta di remissione di una querela. Si sono costituite parte civile la figlia maggiorenne della vittima, rappresentata dall'avvocato Massimo Melillo, l'ex moglie e i fratelli del 55enne.