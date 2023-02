Viabilità e nuova circonvallazione, assemblea pubblica dei residenti di Santa Giustina

Attualità

Rimini

| 08:11 - 28 Febbraio 2023

Assemblea pubblica mercoledì 1 marzo alle 21 organizzata dal comitato Santa Giustina al Centro Giovani di via Montiano. Sul tavolo la situazione della Circonvallazione con aggiornamento sulla situazione e sul confronto con il comune per migliorare le condizioni di vita dei cittadini di Santa Giustina. Il secondo punto all'ordine del giorno vede il comitato di cittadini confermare l'opposizione del nuovo tracciato della Statale 16 e sul nuovo casello autostradale a Santa Giustina. Durante l'incontro verranno anche valutate iniziative per coinvolgere i cittadini e per sostenere le rivendicazioni del comitato.



"Il futuro di Santa Giustina" si legge nella nota del Comitato "dipende da ognuno di noi. Se protestiamo possiamo avere la speranza di cambiare la realtà esistente, se restiamo in silenzio abbiamo solo la certezza che non cambierà mai niente."