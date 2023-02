Volley B, Prime Cleaning Riccione batte 3-0 Ravenna e ritrova la vetta solitaria

Sport

Riccione

| 19:22 - 27 Febbraio 2023

Tra le mura amiche del Pala Nicoletti arriva la quattordicesima affermazione stagionale per la squadra di capitan De Rosa.

Avversario di giornata la Consar Ravenna, con i giovani virgulti ravennati che si devono arrendere con un secco 3-0, risultato netto, ma non senza aver venduto cara la pelle ai più esperti padroni di casa. Mattatore del match anche in questa gara, l'opposto De Rosa, autore di un ventello in solo tre set.



Con i tre punti guadagnati, Riccione arriva a quota 41 punti in classifica, confermandosi capolista. Il primo posto per questa settimana è in solitaria dato che Paolo Poggi (40 punti) ha dovuto sudare fino al tie break per avere la meglio nel derby bolognese con Ellepi.



"Non eravamo al meglio questa settimana e anche qualcuno tra quelli scesi in campo ha dovuto stringere i denti, perciò i tre punti di stasera, senza perdere neanche un set, sono un risultatone. Tra l'altro di fronte i ragazzi di Ravenna hanno disputato una bella partita, rendendo la gara molto più combattuta di quando non dica il finale. Avevo chiesto ai miei giocatori di fare una partita concreta, non siamo stati brillanti come in altre situazioni, ma sufficientemente cinici per chiudere a nostro favore i momenti decisivi dei set ed è quello che conta", conclude come sempre con un plauso ai suoi giocatori il coach riccionese.



La partita



Ancora ai box Mair e Nascimento e con Campi out l'intera settimana per lavoro, si rivede in panchina dopo oltre un mese Semprini.



Confermato quasi in toto il sestetto sceso in campo a Bologna la scorsa settimana: unica novità, partenza tra i centrali titolari per Donini. Per il resto Alessandri - De Rosa, in posto 4 Arcangeli e Fabbri, Tosi Brandi al centro, Cangelli libero.



Primo set che viaggia in grande equilibrio: prova uno strappo Ravenna sul 10-7, prontamente recuperato da Arcangeli (due attacchi e un muro) 10-10. Si gioca punto a punto fino al 20-21 per Consar. Qui arriva il rush finale decisivo: due errori in attacco dei ravennati, altrettanti ace di De Rosa e l'ultimo muro imperioso di Tosi Brandi (25-21).



Il secondo parziale è quello meno combattuto: già dalla prime battute, Riccione è avanti (11-5). I giovani ravennati sono parecchio fallosi, Riccione è sempre in controllo e chiude con un attacco di De Rosa (25-18).



I ravennati, però, non hanno nessuna intenzione di mollare la presa: con un ottimo primo turno al servizio del palleggiatore Candito si portano subito avanti 3-0. Distacco che aumenta fino a 7-2. Il massimo vantaggio i ravennati lo raggiungono sul 15-9 dopo l'errore in battuta di Arcangeli. I padroni di casa impattano sul 16 pari, dopo lo show di De Rosa (3 attacchi e 1 ace).

Il definitivo sorpasso è a marca Sticchi, subentrato al febbricitante Fabbri, che con un attacco e un ace porta i suoi davanti (18-17). Un roof block di Campi sull'opposto Capiozzo crea la prima palla set (24-19). Ci pensa Arcangeli a scrivere il finale (25-22).



Prime Cleaning Riccione - Consar Romagna Ra 3-0 (25-21/25-18/25-22)



RICCIONE. Alessandri 0, De Rosa 20, Fabbri 2, Arcangeli 13, Tosi Brandi 6, Donini 1, Cangelli L1, Sticchi 2, Campi 1, Mair ne, Pagnoni ne, Semprini ne