Calcio Prima, Bellariva: Marrone e Cipiccia, che domenica: tre punti e la prima volta in gol

Sport

Rimini

| 11:06 - 28 Febbraio 2023

Da sinistra Filippo Cipiccia e Manuel Marrone.

Con l'autoritario colpaccio in casa del Rumagna (1-4) il Bellariva si è issato al vertice della classifica del girone H di Prima categoria mantenendo il +1 sul Gatteo in attesa del recupero del Morciano (-2) sul campo dei Delfini. Un successo cercato con forza, su un campo pesante: dopo il vantaggio in avvio con Marrone, la squadra di Morolli alla mezzora della ripresa si è fatta riacciuffare, non ha sbandato e in dieci minuti ha rifilato altre tre reti con bomber Bargelli (doppietta) e Cipiccia allo scadere. Un forte messaggio alle altre pretendenti ai playoff e al primo posto.

La cosa positiva è che oltre al capocannoniere del girone (25 gol) sono andati a segno per la prima volta l'attaccante 2003 Manuel Marrone, tra l'altro al debutto dal primo minuto dopo uno spezzone domenica scorsa, e il centrocampista 2002 Filippo Cipiccia entrato nel secondo tempo.



“Non me l'aspettavo di giocare dal primo minuto – racconta l'attaccante scuola Bellaria, classe 2003, 1,83 di altezza – quando il mister mi ha detto che avrei affiancato Bargelli con Ale Fabbri alle spalle e avrei avuto la maglia numero dieci sono rimasto un po' sorpreso. Ho avuto un buon approccio come tutta la squadra, sono andato in forte pressing fuori dell'area sul difensore che ha sbagliato il controllo, ho recuperato palla e ho calciato di destro. Erano passati solo un paio di minuti. Per il resto ho fatto la mia parte cercando di mettermi al servizio della squadra, ho segnato ancora ma l'arbitro ha annullato il gol per fuorigioco. Una bella soddisfazione fare gol alla prima da titolare, in una partita complicata per le condizioni ambientali: il campo era pesante e ha piovuto per tutta la partita. Alla lunga ho accusato la fatica e il mister mi ha sostituito”.



Manuel Marrone, come si trova in coppia con Bargelli?

“L'intesa si sta affinando, ci cerchiamo, possiamo giocare insieme. La cosa importante per me è ritrovare la condizione fisica e il ritmo partita dopo il lungo stop in modo tale da portare il mio contributo alla squadra. Mi trovo in un ottimo gruppo in cui mi sto inserendo gradualmente”.



Filippo Cipiccia, vantaggio in avvio e gol dell'1-1 alla mezzora della ripresa. Non avete temuto il peggio?

“Il gol ci ha un po' demoralizzato, ci siamo difesi serrando i ranghi e abbiamo continuato a giocare e ad attaccare perchè volevamo vincere. C'è stato l'approccio giusto, da squadra, abbamo sempre cercato di giocare. Una bella prova di carattere. Non era una partita facile sia per le condizoni meteo, sia per il bisogno di punti del Rumagna”.

Tre punti, gol e assist. Una domenica da incorniciare...

“E' proprio così. Prima l'assist per l'1-3 di Bargelli, un colpo di testa a seguire che ha liberato davanti al portiere il nostro bomber che ha avuto il merito di crederci; ho realizzato la quarta rete allo scadere con un tiro di collo esterno destro: è venuta fuori una parabola che si è infilata all'incrocio dei pali. E' il primo primo gol in campionato in una stagione e mezzo, avevo solo segnato in Coppa Italia con il Torconca. Me lo sentivo che avrei segnato, i campi 'sporchi' sono il mio pane, l'avevo annunciato al mister e ai compagni. Sono stato di parola”.

Siete lanciati. Il vostro obiettivo?

“Dobbiamo vivere alla giornata cercando di fare più punti possibile. Ora arriva il difficile. Non ci facciamo illusioni perché più squadre sono nel giro di pochi punti” assicura Marrone. E Cipiccia spiega: “Mancano otto partite aalal fine, dobbiamo affrontare alcune big come Morciano e Riccione in trasferta e Roncofreddo domenica prossima in casa che dobbiamo tenere a distanza. Ce la metteremo tutta per raggiungere i playoff e poi vediamo...”