Europa Verde interroga la Giunta Regionale sull' allevamento intensivo a Maiolo

Attualità

Maiolo

| 17:38 - 27 Febbraio 2023

Allevamento intensivo Fileni.

Un'interrogazione rivolta alla Giunta dell'Emilia-Romagna per chiedere "più controlli negli allevamenti di polli" e la verifica del "rispetto delle leggi" in materia, alla luce di un reportage della trasmissione 'Report' dal titolo 'Che Polli!', andato in onda lo scorso 9 gennaio, in cui sono state documentate le condizioni negli allevamenti di polli di alcuni impianti di una azienda

marchigiana siti nelle Marche, a Monte Roberto, e in Emilia-Romagna. A presentarla è la consigliera regionale di Europa Verde, Silvia Zamboni anche alla luce, del progetto, da parte della stessa azienda, di una grande struttura di allevamento di polli a Cavallara di Maiolo, in provincia di Rimini, già oggetto di una campagna di protesta, approdata pure su Change.org sotto forma di petizione, da parte del locale Comitato Altavalmarecchia.



Il reportage, osserva l'esponente di Europa Verde, "ha messo in evidenza maltrattamenti agli animali e condotte in violazione delle normative in materia di tutela dei polli allevati per la produzione di carne". Inoltre, puntualizza "nella primavera del 2022 l'azienda avicola oggetto dell'inchiesta di Report ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna l'autorizzazione a demolire un vecchio complesso per l'allevamento di polli in località Cavallara di Maiolo, in provincia di Rimini per realizzarne uno nuovo nella stessa area: il progetto prevede 16 nuove strutture orizzontali lunghe fino a 122 metri, con altezza di circa 4,5 metri, ma pochi giorni fa il Comitato per la Valmarecchia ha lanciato sulla piattaforma Change.org una petizione che ha già raccolto oltre 4mila firme. Il comitato si rivolge al presidente della Regione chiedendogli di fermare l'impianto da 800mila polli l'anno".



Da qui l'interrogazione per chiedere alla Giunta regionale, argomenta Zamboni, "se non ritenga opportuno, per quanto di sua competenza e al fine di accertare la fondatezza della denuncia di fonte giornalistica, disporre specifici controlli, in numero e frequenza proporzionali alle dimensioni produttive dell'azienda, sia sul pieno rispetto delle normative sul benessere animale sia sulle pratiche di allevamento avicolo in uso presso gli stabilimenti presenti sul territorio regionale mostrati nell'inchiesta di 'Report'".

La consigliera verde, infine, chiede all'Amministrazione regionale di "incontrare il Comitato per la Valmarecchia per ascoltare le loro preoccupazioni in merito al nuovo mega allevamento di polli previsto in località Cavallara, fra i comuni di Maiolo, Novafeltria, San Leo e Talamello".