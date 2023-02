Cattolica, al Teatro della Regina arrivano Ale e Franz con lo spettacolo ‘Comincium‘

Eventi

Cattolica

| 17:13 - 27 Febbraio 2023

Ale e Franz.

La stagione teatrale di Cattolica prosegue all’insegna della comicità mercoledì 1° marzo (ore 21, biglietti da 17 a 25 euro) con Comincium e gli sketch esilaranti di Ale e Franz, uno show tutto da ridere accompagnato dalla musica dal vivo che rende omaggio al repertorio milanese, da Gaber a Jannacci.

Alessandro Besentini e Francesco Villa, Ale e Franz, lavorano in coppia dal 1995 e sono arrivati alla ribalta televisiva negli anni duemila con Zelig.





Con questo spettacolo portano in scena tre storie che hanno a che fare con l’attualità e le contraddizioni della società, dall’ecologia alla crisi dei cinquantenni, e lo fanno con la loro solita ironia, un ritmo formidabile e l’immancabile panchina.

Così lo raccontano i protagonisti: “Eccoci qui… Sembra passato un secolo.

I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi. Il teatro. La nostalgia di quell’atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed irrepetibile: lo spettacolo. Sembra passato un secolo. Rieccoci qui. Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire. Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza.

E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti a uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità. Siamo pronti. Mezza sala. Buio. Comincium! … perché ci siete mancati tanto”.





Il prossimo spettacolo è in programma martedì 14 marzo: la comicità di Aristofane arriva al Salone Snaporaz con La commedia più antica del mondo con cui I sacchi di sabbia interpretano Gli acarnesi, la più antica commedia del mondo, appunto, scritta dall’autore greco e rappresentata per la prima volta nel 425 a.C.







Info: Ufficio Cinema - Teatro, piazza della Repubblica, 28/29, Cattolica (RN)

Tel. 0541966778 - e-mail: info@teatrodellaregina.it

www.teatrodellaregina.it

Facebook e Instagram: @teatrodellaregina