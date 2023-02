Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 battuta dalla Pergolettese 1-0

Sport

Rimini

| 16:58 - 27 Febbraio 2023

Fabrizio Frati autore di una doppietta nella partita che ha visto la U14 biancorossa imporsi per 3-1 sul campo del Bologna..

I risultati delle squadre del serttore giovanile del Rimii Calcio.



PRIMAVERA 4 – 20ª Giornata



PERGOLETTESE - RIMINI FC 1-0



RIMINI FC: Conti, Di Pollina, Gerboni, Madonna, Bianchi, Alvisi (29’ st Lonardo), Sebastiani, De Rinaldis (36’ st Ricci), Marconi (15’ st Serfilippi), Zanni (15’ st Fraternale), Accursi. A disposizione: Cerretani, Brisku, Marcello, Gabriele, Minni, Marino, Capparelli, Campedelli. Allenatore: Brocchini.





PERGOLETTESE: Doldi, Malanga, Pagliarani, Tacchinardi (30’ ST Carra), Dellagiovanna, Schiavini, Bozzuto (50’ st West), Raimondi, De Santis (37’ st Doldi), Sangiovanni, Carcano. A disposizione: Modesti, Pederzani, Benedetti, Crivello, Barcillesi, Luppo. Allenatore: Russo.



Reti: 89’ Bozzuto.



NOTE. Esplulsi: Bianchi (R). Ammoniti: Alvisi (R) - Doldi, Carcano (P).



Seconda sconfitta di fila per il Rimini (5 punti nelle ultime 5 partite) con secondo posto in classifica a -2 dalla Pro Patria capolista.







UNDER 14 – 17ª Giornata



BOLOGNA - RIMINI FC 1-3



BOLOGNA: Uruci, Calamosca (12’ st Giannoni) Raffini (30’ st Dattoli) De Maurizi , Santi, C Berti, Baldini, Molinari (12’ st Minguzzi) Fustini, Issi (1’ st Andolina), Bettelli (12’ st Casali).

Allenatore: Ventura.





RIMINI FC: Savoretti, Di Angelo (5’ st Celli) Odino, Vichi, Tito, Samaritani, Amantini, Arseni (27’ st Bartolucci) Frati Fabrizio, (35’ st Paganini ) Pensalfini (16’ st Fulvi) Frati Alessio (31’ st Macchour). Allenatore: Berardi.





Reti: 4’ pt Fustini (B),15’ pt e 33’ pt Fabrizio Frati (R), 14’ st Odino (R).





NOTE: Ammoniti: Santi.





Prestazione sontuosa dell’Under14 biancorossa allenata da mister Berardi che sbanca meritatamente Bologna con un secco 3-1.

Pronti via e la formazione di casa passa in vantaggio con Fustini, capocannoniere del campionato, che al 4’ è rapidissimo a inserirsi su un retropassaggio un po’ avventato della retroguardia biancorossa mettendo alle spalle di Savoretti. La formazione biancorossa reagisce e al 15' agguanta il pari grazie a Fabrizio Frati che lanciato in profondità da Pensalfini salta anche il portiere e insacca la rete del pari. Al 33’ il Rimini mette la freccia sempre con Fabrizio Frati lesto ad approfittare di un disimpegno maldestro della difesa felsinea che gli consegna una palla facile facile da calciare in porta. Durante la ripresa sterile prevalenza degli emiliani con il Rimini che controlla e al 33’ mette in ghiaccio la sfida con uno splendido gol di Odino che si sinistro al volo raccoglie un cross dalla destra di Celli e fissa il tabellino sul definitivo 1-3.





UNDER 13 PRO – 21ª Giornata





RIMINI - PARMA

P.T. 2-0 Reti: Cassano al 2' e al 20'.

RIMINI: Alberani, Lunedei, Ricci, Kasalla, Costantini, Angelini, Cassano, Montani, Aureli.

PARMA: Branchi, Rolli, Mereu, Orsi, Graffi, Lika, Robustella, Malaspina, Fatih.

S.T. 0-2 Reti: Fiorillo al 8' e al 17'.

RIMINI: Racanelli, Cevoli, Lunedei (al 13' Costantini), Donini, Aragao (al 16' Ricci), Dhelpra, Cassano (al 14' Aureli), Giusti, Kasalla.

PARMA: Pioli, Silva, Mbongo, Fraboni, Basoni, Fiorillo, Ballarotti, Merzi, Ezeala.

T.T. 0-1 Rete al 4' Fraboni.

RIMINI: Alberani (al 16' Racanelli), Lunedei (al 9' Donini), Ricci (al 13' Cevoli), Kasalla, Costantini (al 19' Aragao), Aureli (al 18' Giusti), Cassano, Angelini (al 17' Dhelpra), Montani (al 10' Bertoni).

PARMA: Pioli, Mereu, Orsi, Fraboni, Basoni, Graffi, Fiorillo, Lika, Merzi.