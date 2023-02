Riziero Santi nuovo segretario del Partito Democratico a Riccione

Attualità

Riccione

| 15:48 - 27 Febbraio 2023

Riziero Santi nuovo segretario Pd Riccione.

All’indomani delle Primarie del Partito democratico che hanno decretato Elly Shlein nuova direttrice del partito, a Riccione Riziero Santi accoglie l’invito degli 86 iscritti dei 4 circoli territoriali che, con una missiva, gli avevano chiesto di prendere la guida dopo le dimissioni di Alberto Arcangeli: è lui il nuovo segretario.

Tutto è avvenuto a seguito dei forum tematici in città da cui è emerso un messaggio forte all’indirizzo di Santi, attuale sindaco di Gemmano, che aveva assunto il lavoro di reggente assieme a Cinzia Bauzone e Marino Masi. Il gruppo aveva chiesto "di dare la disponibilità a rimanere alla guida del Pd di Riccione e a fare tutti i passaggi necessari per rimodellare la direzione comunale e continuare sulla strada intrapresa da novembre in poi. Insieme, uniti e con il contributo di tutti coloro che vorranno partecipare a questo importante percorso che il partito sta facendo, in una rinnovata e ritrovata voglia di essere parte attiva della vita politica e amministrativa cittadina".



La dichiarazione del neo segretario Pd Riccione Riziero Santi





Sono lieto di associare l'accettazione della candidatura a Segretario del Pd di Riccione agli auguri per l'avvio del nuovo corso del Partito Democratico.

Nel Pd di Riccione una nuova generazione di dirigenti e attivisti si sta affermando nell’amministrazione della città, in Consiglio e in Giunta, come nell’attività politica, nei Circoli territoriali e nei forum tematici.



In questi 100 giorni di reggenza, fatta insieme a Marino e Cinzia, abbiamo lavorato in forte sintonia in particolare sul metodo, sulla motivazione e sulla partecipazione, ottenendo una reazione molto positiva che ci ha consentito di produrre una buona mole di attività politica.

Ognuno ci ha messo del suo, nel rispetto di ruoli e funzioni, e le varie sensibilità ed esperienze, più o meno lunghe, si sono mischiate, operando nella medesima direzione con passione e generosità.

Ora dai tanti che hanno vissuto ed apprezzato questa esperienza recente, e soprattutto dalla stessa nuova generazione in campo, viene la richiesta di non interrompere l’esperienza in questo momento così importante e delicato per il partito e per la nostra città.



La richiesta di assumere organicamente la guida del partito di Riccione mi giunge inaspettata e sinceramente non era nei miei programmi di vita, ma naturalmente mi onora immensamente e mi stuzzica.

L’unità d’intenti e la condivisione del progetto di rigenerazione, rinnovamento e rilancio del Partito Democratico e lo spirito di collaborazione e sintonia che si è instaurato in questi mesi con la Sindaca Daniela Angelini e con le altre forze della Coalizione, non può lasciare insensibile chi, come me, da sempre ha concepito la politica come servizio alla propria comunità.



Perciò, consapevole che il rinnovamento non è solo un fatto generazionale, ho deciso di rispondere mettendomi a disposizione della richiesta che ho ricevuto dagli 86 iscritti al partito, ampiamente ed inequivocabilmente rappresentativi di tutto il Pd.

Insieme decideremo il percorso più appropriato per arrivare, in tempi brevi, alla definizione dei nuovi organismi del partito passando attraverso il coinvolgimento degli iscritti e il voto dell’Assemblea congressuale.