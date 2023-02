Novafeltria, gli ultrà tifano contro: "Fileni, fuori dalla nostra vallata"

Attualità

Novafeltria

| 15:03 - 27 Febbraio 2023

Lo striscione esposto dai tifosi della Vis Novafeltria Calcio.

Nonostante il rinvio per avverse condizioni meteorologiche della gara tra Vis Novafeltria e Fratta Terme di ieri pomeriggio (26 febbraio), il maltempo non ha impedito ad una rappresentanza dei collettivi del tifo organizzato gialloblù di presenziare ugualmente sulle tribune dell'impianto di Secchiano. Il match casalingo, valevole per la 22esima giornata del girone E di Promozione, era stato designato quale miglior occasione per poter dire la propria ed espirmersi pubblicamente riguardo il discussissimo 'affaire Fileni', che prende il nome dalla società marchigiana che ha avviato il progetto di costruzione di un nuovo stabilimento di allevamento avicolo in località Cavallara di Maiolo, una questione divenuta oramai fulcro del dibattito locale. I ragazzi del gruppo "Sezione Disagio Novafeltria Ultrash", per palesare il loro netto schieramento a favore della preservazione del patrimonio naturale della Valmarecchia, hanno pensato di esporre al Centro Sportivo "Urbini-Casali" uno striscione dalle inequivocabili parole dirette ad artefici e addetti ai lavori del nuovo stabilimento industriale. Un nitido messaggio che appoggia e sostiene le tesi del "Comitato Per la Valmarecchia" costituitosi nell'ultimo mese proprio fermare lo sviluppo del progetto di allevamento intensivo.



n.g.