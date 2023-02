Rimini, molesto con proprietario, clienti del ristorante e poliziotti: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:45 - 27 Febbraio 2023

Polizia Rimini.

E’ finito in manette ieri pomeriggio per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti sono stati allertati per la presenza di un uomo molesto che stava aggredendo il proprietario di un ristorante in viale Regina Margherita. Una volta giunti sul posto, verso le 15 e 15, i poliziotti si sono trovati davanti il soggetto in questione in evidente stato alterato che continuava ad essere aggressivo anche con loro.

Prima di essere tratto in arresto l’uomo è stato portato in ospedale dove, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo sia all’alcool test con un tasso alcolemico di 3,12 g/L, che agli stupefacenti.

Trasportato in Questura, per lui il rito direttissimo ha stabilito l’obbligo di presentarsi tre volte a settimana alla Polizia giudiziaria.

Inoltre è stato denunciato per i reati di Oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale.