Riccione: sindaca e giunta incontrano al Palazzo del Turismo la cittadinanza e gli operatori commerciali

Attualità

Riccione

| 14:12 - 27 Febbraio 2023

#riccionepartecipa.

Ultimi due appuntamenti per questo primo ciclo di #riccionepartecipa, gli incontri nei quartieri della città.

Mercoledì 1° marzo alle 21 sindaca e giunta saranno nella sala del piano terra del Palazzo del Turismo per dare vita al nuovo incontro con la cittadinanza.



Tema di questo penultimo appuntamento sarà il Centro della Città con un focus specifico su viale Ceccarini e sul Porto.



La sindaca ha sottolineato: “I lavori di sistemazione della pavimentazione di viale Ceccarini e di tutta l’area pedonale del centro di Riccione sono partiti. Ma andremo a presentare i progetti futuri che coinvolgeranno tutta l’area. L’obiettivo di questi incontri è soprattutto quello di instaurare un dialogo costruttivo, ascoltare la voce dei cittadini e degli operatori ed informarli su come stiamo ripensando la città”.



L’incontro sarà l’occasione per approfondire le problematiche del centro anche sul piano degli assi commerciali.



“Stiamo raccogliendo le risposte al questionario proposto alle categorie economiche per raccogliere i suggerimenti degli operatori commerciali. L’obiettivo è la riqualificazione di tutti gli assi commerciali di Riccione attraverso un piano generale di rilancio costruito con un rapporto diretto e partecipativo degli operatori economici”.



#riccionepartecipa che ha riscosso molto successo si concluderà mercoledì 15 marzo con un appuntamento dedicato alle zone Spontricciolo e Marano.