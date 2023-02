Rimini: nuova piscina comunale sostenibile nel Parco Don Tonino Bello

Attualità

Rimini

| 14:06 - 27 Febbraio 2023

Archivio.

Il Comune di Rimini sta progettando la costruzione di una nuova piscina comunale nel Parco Don Tonino Bello. Il progetto prevede anche la creazione di nuovi spazi verdi dedicati allo svago e all'attività fisica, come spazi multidisciplinari, una pista di atletica e aree sgambamento per cani. Il progetto si concentra sulla sostenibilità ambientale, utilizzando soluzioni innovative per mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Ciò include l'adozione di soluzioni basate sulla natura come i giardini della pioggia e l'incremento della vegetazione, nonché la costruzione di un impianto natatorio a basso consumo energetico, utilizzando tecnologie avanzate come i sistemi fotovoltaici e i recuperatori di calore ad alta efficienza. Il progetto è finanziato con 2,1 milioni di euro del Pnrr e il valore complessivo è di 10,5 milioni di euro.