Cronaca

Rimini

| 13:57 - 27 Febbraio 2023

Nel pomeriggio di ieri (26 febbraio) i Carabinieri della Stazione di Rimini-Miramare hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo, 48enne, destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, poiché deve espiare 2 anni e 8 mesi di reclusione a seguito della condanna definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2014 ed il 2016, in una cittadina della provincia di Piacenza. L’uomo è stato ristretto presso il carcere di Rimini.