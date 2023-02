Lo fermano alla guida: in auto spunta una 'panetta' di hashish. Ne aveva un'altra a casa: arrestato

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:45 - 27 Febbraio 2023

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un giovane 20enne, originario della provincia di Rimini, indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I fatti sono avvenuti nei pressi di Santarcangelo di Romagna durante i controlli della circolazione stradale. Un ragazzo fermato a bordo della propria auto è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di quasi un etto, nonché di alcuni germogli di marijuana. I militari, non limitandosi a quanto già scoperto durante il controllo su strada, hanno approfondito le verifiche estendendo la perquisizione anche al domicilio del ragazzo. Nell'appartamento un'altra panetta di hashish del medesimo quantitativo (poco meno di 100 grammi) è stata ritrovata dai militari. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per il processo con rito direttissimo.