Riccione, torneo di Burraco di beneficenza a favore di Kombinat in Albania

Attualità

Riccione

| 12:21 - 27 Febbraio 2023

Un momento del pomeriggio.

Ieri, domenica 26 febbraio, si è svolto presso il bocciodromo di Riccione il Torneo di Burraco di beneficenza a favore del progetto “Una mano tesa oltre l’Adriatico per le amiche di Kombinat” realizzato dal club Inner Wheel Riccione-Valconca “Rosa dei Malatesta” in collaborazione con Avsi. Grande partecipazione, con più di 80 giocatori sia professionisti che semplici amanti di questo gioco molto diffuso e trasversale.





Il progetto “Una mano tesa oltre l’Adriatico per le amiche di Kombinat” si occupa delle giovani donne di un sobborgo poverissimo di Tirana, dove queste donne e le loro famiglie vivono in povertà e in una situazione di fortissimo disagio sociale e culturale.



A Kombinat vivono oggi 77.000 persone, le donne e le ragazze costituiscono oltre il 50% della sua popolazione. La popolazione di questa zona non ha accesso alla protezione sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione, al lavoro e in genere in tema di diritti umani. Il tasso di violenza rimane di conseguenza molto, molto alto. E sono le donne di Kombinat a portare a casa i soldi e si devono occupare di tutto: famiglia, lavoro, crescita educativa dei bimbi, assistenza agli anziani.



L’Inner Wheel Club di Riccione ha attivato una raccolta fondi per aiutare queste persone a risollevarsi dalla miseria e a cercare di vivere in futuro in una situazione molto meno precaria. L’obiettivo si concentra nel fornire, oltre a beni di prima necessità e materiali di supporto per l’educazione dei bimbi, soprattutto sul rafforzamento delle capacità lavorative delle madri. Saranno coinvolte 100 giovani donne, in attività formative e percorsi personalizzati, al fine di ottenere un miglioramento socio economico delle loro famiglie.



Tanti i generosissimi sponsor della giornata di burraco, tra cui spiccano EssipiPlast di Monte Colombo e l'artista riccionese Angela Filippini, Arcione profumi e tanti altri. Grazie anche a Famija Arciunesa per il supporto.





Il torneo di burraco di domenica è stata la prima delle numerose iniziative che il club Inner Wheel Riccione-Valconca sta organizzando per la raccolta fondi in favore di questo progetto: il prossimo appuntamento è per mercoledì 15 marzo presso il ristorante Autentico di Riccione (sono aperte le prenotazioni al numero 0541 316362). Sarà una serata con cena, musica e lotteria grazie alla generosità della gioielleria Tamburini e Arcione profumi.