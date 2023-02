Bellaria Igea Marina, consiglio comunale aperto sui servizi sanitari

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:17 - 27 Febbraio 2023

Municipio di Bellaria Igea Marina.

E’ in programma domani (martedì 28 febbraio), alle ore 17.30 presso la sala consigliare di piazza del Popolo, il Consiglio Comunale dedicato allo “sviluppo dell'assistenza territoriale e dei servizi sanitari e socio sanitari nel Comune di Bellaria Igea Marina". Una seduta convocata in forma aperta, che darà la possibilità alla cittadinanza di confrontarsi sul tema alla presenza del Direttore Generale della Azienda Sanitaria della Romagna Tiziano Carradori.



Queste le parole con cui il Sindaco Filippo Giorgetti ha introdotto e presentato, negli scorsi giorni, il Consiglio Comunale aperto di domani: “Un incontro promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Azienda USL, incentrato sul tema dei servizi e delle risorse socio sanitarie nella Città e per la Città di Bellaria Igea Marina. A cominciare da quelli di recente attivazione come l'ambulatorio di psicologia di cure primarie dedicato all’intercettazione e alla copertura di tutte quelle situazioni di disagio psicologico, disturbi dell’adattamento, difficoltà reattive legate ai giovani; per poi passare a quelli prossima implementazione: penso al già previsto potenziamento e raddoppio della Casa della Salute/comunità, un'opera attesa e fondamentale per la nostra comunità anche in ottica diagnostica. A questo si aggiungono gli altri servizi che stiamo mettendo in campo con le istituzioni preposte, nonché le ulteriori opportunità a medio lungo termine che porta con sé la collaborazione tra azienda sanitaria ed ente locale in relazione al PNRR. Una seduta aperta ovviamente alle componenti politiche ma anche al pubblico, che avrà facoltà di intervenire per confrontarci insieme su argomenti così cruciali per il benessere e la qualità della vita a Bellaria Igea Marina; avremo l'onore e il piacere di avere con noi il Direttore generale dell'AUSL Romagna Tiziano Carradori, che ringraziamo sin da ora per la gentile disponibilità.”