Rimini, guasti alla rete elettrica, diversi problemi nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 12:09 - 27 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Diversi guasti nella rete elettrica in provincia di Rimini, soprattutto nelle zone di collina. Dalla notte tra domenica e lunedì sono iniziati alcuni problemi con la fornitura di energia elettrica, dovuti forse anche al maltempo. Secondo la mappa delle disalimentazioni di e-distibuzione oltre ad un paio di casi a Rimini e altrettanti a Riccione, in collina è una giornata di super lavoro per i tecnici. Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Maiolo, Talamello, Coriano, Badia Tedalda e Sarsina sono i comuni all'interno dei quali si stanno verificando le interruzioni di corrente. In diversi casi la risoluzione è prevista nel pomeriggio di lunedì.