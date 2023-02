Dinner in the sky arriva a Riccione: il ristorante a 50 metri d'altezza

Eventi

Fare shopping in 'salotto' e poi, quando arriva l'ora dell'aperitivo, salire a 50 metri di altezza per brindare con lo scenario del mare Adriatico al tramonto che si staglia sullo sfondo. Ma le alternative sono tante: dall'after-dinner tra le nuvole, con dj set a scandire il ritmo di una notte d'estate, alla cena mozzafiato per ammirare dall'alto il lungomare e viale Ceccarini. Saranno tante le opzioni a disposizione dei commensali che dal 14 al 18 giugno prossimi sceglieranno la tappa di Riccione di Dinner in the sky.



Per la prima volta in assoluto, la Perla Verde ospita il format internazionale del ristorante a 50 metri di altezza, combinando il fascino glamour di una delle mete turistiche più rinomate della Riviera ad un'esperienza unica nel suo genere, coniugando il brivido dell'avventura al piacere del palato. Un evento 'allargato' anche al resto della città, che nasce con l'obiettivo di portare in quota, sull'esclusiva piattaforma di Dinner in the sky, le eccellenze riccionesi, dai bar/locali al mondo della ristorazione. Piazzale Roma è la location scelta per l'evento patrocinato dal Comune di Riccione, promosso e organizzato da DITS Italia Srl, azienda che dal 2019 gira l'Italia con il format di Dinner in the sky toccando le piazze e i lungomari più famosi, e che proprio a Riccione ha la sua sede.



Che cos'è Dinner in the sky



Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è una delle esperienze gastronomiche più uniche che si possa vivere, soprattutto per chi è alla ricerca di un romantico appuntamento serale o vuole stupire famigliari, amici o colleghi di lavoro. Presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles, con oltre 10mila eventi all'attivo, il format Dinner in the sky vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Nessuno fino ad oggi è stato però in grado di replicare la magia e il fascino unici nel loro genere che solo un evento targato Dinner in the sky è in grado di restituire al proprio pubblico. Il format ha accompagnato concerti e manifestazioni sportive, come il Campionato mondiale di Formula 1, è stato scelto per le campagne pubblicitarie di brand internazionali e da oltre 180 chef, tra cui Massimo Bottura. In Italia, la ditta concessionaria in esclusiva del format Dinner in the sky è la DITS Italia Srl, un vero e proprio punto di riferimento per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, che dal 2019 ad oggi ha già portato con successo il ristorante tra le nuvole in alcune delle location più belle della Penisola, dal Lago di Como alla Riviera romagnola, da Napoli a Brescia, da Trani a Caserta da Pesaro a San Benedetto del Tronto. Numeri da record sui social network, grazie ai quali Dinner in the sky si trasforma in un formidabile strumento di marketing e promozionale, generando centinaia di migliaia di interazioni e garantendo una visibilità internazionale al territorio che lo ospita. Su YouTube, sono milioni le visualizzazioni totalizzate da Dinner in the sky.



La tappa di Riccione



Saranno cinque le opzioni a disposizione del pubblico riccionese. Si parte alle 17.30 circa con un aperitivo, seguito da un apericena di tre portate e dall'esclusiva cena al tramonto. Seguirà quindi un'altra cena. Gran finale con l'after-dinner per brindare e divertirsi con dj-set e drink, per concludere il tutto attorno alla mezzanotte.



Obiettivi degli organizzatori è quello di dare vita ad un tavolo di lavoro allargato alle imprese del territorio e alle associazioni di categoria. Per questo motivo già a partire dai prossimi giorni saranno presi contatti con gli operatori economici riccionesi che desiderano partecipare o portare il loro contributo agli eventi targati Dinner in the sky, al fine di valutare la possibilità di attivare collaborazioni e partnership. Un invito rivolto a chef e ristoratori per quanto riguarda la proposta culinaria che allieterà i banchetti ad alta quota dei commensali, e bar/locali della movida riccionese per quanto riguarda l'organizzazione di aperitivi ed after-dinner. Alcuni ospiti inoltre arriveranno in città da fuori appositamente in occasione di Dinner in the sky, soggiornando nelle strutture ricettive della Perla Verde.



Dichiara Stefano Burotti (Dits Italia Srl): "Quello che metteremo in campo a Riccione sarà un lavoro di squadra, rendendoci disponibili ad eventuali sinergie con i professionisti della ristorazione e dell'intrattenimento che vorranno farsi avanti ed essere protagonisti, dando loro la possibilità di salire insieme a noi sulla piattaforma e di organizzare eventi di qualità, in una vetrina d'eccezione e dal respiro internazionale, come appunto è Dinner in the sky. Ci piacerebbe lavorare fianco a fianco con i gestori di bar e locali riccionesi per aperitivi e after-dinner unici, per valorizzare ancora di più le nostre iniziative e il brand Riccione. E ci piacerebbe poter collaborare con le imprese del territorio perché siamo convinti che solo in questo modo la nostra attrazione possa esprimere appieno il proprio potenziale. Per questo motivo nei prossimi giorni inizieremo a prendere contatti con i professionisti del territorio per sondare la possibilità di attivare forme di cooperazione. Dinner in the sky non ha senso di esistere se non può generare un indotto in termini economici e di visibilità per il territorio che lo accoglie, se non può dare lustro ad una città e aprire nuove opportunità imprenditoriali per le categorie economiche".



Il legame con la Perla Verde



"Dal 2019 ad oggi, con Dinner in the sky - afferma Stefano Burotti - abbiamo girato le più belle piazze e i più bei lungomari d'Italia: dalle Marche alla Campania, dall'Abruzzo alla Puglia, organizzando eventi con brand famosi in tutto il mondo e grandissimi ospiti. La nostra azienda però ha sede qui, a Riccione, ed è qui che sono anche le nostre radici. Questa è la nostra casa, il luogo che amiamo, che vorremmo vedere valorizzato. Volevamo fare qualcosa qui, in quella che è la nostra casa. Dare anche a Riccione la possibilità di legare la propria immagine ad un format che ha all'attivo 10mila eventi in cinque continenti e in città internazionali come Dubai, Londra, Montecarlo, Parigi, Las Vegas. Un grazie sincero alla sindaca Daniela Angelini, a tutta la Giunta e l'amministrazione comunale di Riccione, per aver dato fiducia e per aver creduto nel nostro progetto, con la volontà di promuovere il brand Riccione e valorizzare ancora di più la sua proposta".



Sicurezza al primo posto



Sicurezza e professionalità sono le parole d'ordine degli organizzatori degli eventi targati Dinner in the sky Italia. Lo staff si impegna ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi delle più efficienti strumentazioni e di certificazioni di altissimo profilo elaborate da professionisti e tecnici di comprovata fama. In oltre 15 anni di attività tra estero e Italia, non si sono mai registrati incidenti o malfunzionamenti e tutti i commensali hanno sempre espresso soddisfazione per la qualità dell'esperienza.