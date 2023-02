Calcio giovanile, Gabicce Gradara: colpaccio Allievi con goleada con il New Academy (1-5)

Sport

Gabicce Mare

| 11:21 - 27 Febbraio 2023

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Un pareggio in casa e una vittoria con goleada in trasferta è il bilancio del week end delle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara (non hanno giocato i Giovanissimi).



JUNIORES



Gabicce Gradara – Cagliese 1-1



Il risultato di parità sta molto stretto al Gabicce Gradara che per tutta la partita ha espresso un volume di gioco di ottima fattura creando numerose occasioni. La squadra di Gaudenzi parte subito forte con Semprini che dalla distanza colpisce la traversa. Al 16' è Cecchini che impegna severamente il portiere avversario. Poco dopo è ancora Semprini che si fa pericoloso in due occasioni. Al 22' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Gaggi manca di poco il gol.



Alla mezz'ora la Cagliese si fa vedere nell' area di rigore avversaria e riesce a procurarsi un rigore provocato da Bacchini: dal dischetto realizza Guion: 0-1. I ragazzi di mister Gaudenzi non ci stanno e riprendono subito a macinare gioco. Al 32' creano due pericoli, sventati solo grazie agli ottimi riflessi del portiere ospite. Al 39' e 44' Cecchini si rende ancora pericoloso ma trova sulla sua strada un portiere in gran giornata.



Nel secondo tempo, continua il monologo della squadra di casa. Al 50' Cecchini spreca una facile occasione. Al 52' Borselli respingere un tiro insidioso. Poco dopo, il Gabicce Gradara si rende pericoloso con Bergamini e Gaggi. La porta avversaria sembra stregata: al 68' e 75' Cecchini non centra la porta da ottima posizione. Al 73' il Gabicce Gradara rimane in dieci per l'espulsione di Mouthahhir per un dubbio fallo da ultimo uomo.

La Cagliese si rifà vedere all'87' con un tiro ravvicinato che il bravo Borselli neutralizza. Il meritato e insperato pareggio arriva un minuto dopo. Franca lancia sulla fascia Cecchini che si libera di due difensori, si accentra e questa volta non sbaglia: 1-1. Allo scadere il Gabicce Gradara recrimina per un rigore non concesso.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro fuori casa, domenica 5 marzo contro l' Urbania.



GABICCE GRADARA: Borselli, Franca, Magi A., Mancini, Mouthahhir, Semprini, Bacchini (6' s.t. Bergamini), Magi F. Petese, (15' s.t. Magi S.), Gaggi (35' s.t. Sciuto), Cecchini. A disp. Nobile e Rossi. All. Gaudenzi



ALLIEVI



New Academy-Gabicce Gradara 1-5



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Buccino, Sciuto, Rossi, Pataracchia (36'st. Bastianelli), Magi Samuele (24'st Esposito), Farroni, Bergamini, Sarli (35'st Pontellini), Gaudenzi (12'st Della Costanza). All.Iachini



Goleada per la squadra di Iachini sul campo della New Academy. In avvio per due volte Sarli pericoloso: prima al 2' su tiro da dentro l'area parato dal portiere e al 5' con tiro da fuori area appena a lato; al 10' è la volta di Magi Samuele a tirare da fuori area ma il portiere ci mette una pezza, al 18' il Gabicce Gradara passa con una palla recuperata sulla trequarti da Bergamini che insacca: 1-0. Al 24' è la squadra di casa a farsi pericolosa su punizione che sbatte sul palo, al 27' è ancora Bergamini che di testa su cross di Magi Samuele realizza il 2-0 per calare il tris al 36': ancora palla recuperata e dal limite dell'area il tiro leggermente deviato si insacca.



In avvio di ripresa il portiere Nobile sventa la minaccia su un contropiede; al 3' Bergamini lancia Sarli che davanti al portiere non sbaglia il 4-0; al 20' tiro dalla trequarti della squadra di casa che prende una strana traiettoria e beffa Nobile per il 4-1 ,al 24' passaggio dentro l'area di Della Costanza per Sarli che realizza il 5-1 finale.



Prossima partita domenica 5 marzo ore 11 in casa contro l’Urbino.







GIOVANISSIMI 2008 e 2009



Non sono scese in campo le due squadre di Baffioni-Mendo. Nel prossimo turno i 2008 in campo sabato 4 marzo alle ore 17.15 in trasferta contro il Delfino Fano; i 2009 giocano lunedì 6 marzo alle ore 15.15 in casa contro il Villa San Martino.