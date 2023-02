Riprendono le letture per bambini in biblioteca a Rimini 'Di storia in storia' dal primo marzo per tutti i mercoledì pomeriggio del mese

Attualità Rimini | 11:15 - 27 Febbraio 2023 Immagine di repertorio. Riprendono nel mese di marzo i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Si parte mercoledì primo marzo e poi si prosegue, sempre il mercoledì pomeriggio, il 15 e infine il 29 marzo. La prenotazione è obbligatoria, l’età consigliata va dai 2 ai 6 anni



Mercoledì 1 marzo - ore 16.30

età consigliata: 2-4 anni

prenotazione da giovedì 23/02



Mercoledì 15 marzo - ore 16.30

età consigliata: 4-6 anni

prenotazione da giovedì 09/03



Mercoledì 29 marzo - ore 16.30

età consigliata: 4-6 anni

prenotazione da giovedì 23/03



Gli appuntamenti sono al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, ingresso dal Museo della Città, via L. Tonini 1, prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Ragazzi



