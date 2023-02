Il c.t. della Nazionale di Pattinaggio artistico a Riccione per il raduno dei campioni

Sport

Riccione

| 10:56 - 27 Febbraio 2023

Alcuni atleti della Nazionale.

Fabio Hollan, Commissario Tecnico della nazionale italiana di pattinaggio artistico, porta a Riccione i campioni di coppie danza e solo dance, per verificare preparazione e monitorare

gli atleti in vista delle competizioni internazionali prossime. Il raduno, iniziato venerdì 24 febbraio, si è concluso domenica 26 presso il Playhall di Riccione.

Molti gli atleti delle categorie junesse, junior e senior: tornano a Riccione, ospitati dalla società Pattinaggio Riccione, i mondiali senior Caterina Artoni e Raul Allegranti, della

società Horizon di Bologna. Previsto inoltre l’esordio tra i grandi dei fantastici Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, già campioni del mondo in solo dance.

Tutti i danzatori in coppia saranno visionati anche nel Solo Dance insieme ad atleti del calibro di Asya Sofia Testoni, che parteciperà a gare individuali dopo il ritiro di Giovanni

Piccolantonio. Gli atleti visionati da Fabio Hollan potrebbero gareggiare proprio a Riccione, durante la finale della World Cup prevista a giugno 2023.