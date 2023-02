Baskin, Onions Santarcangelo vincenti all'esordio contro Molinella 76-35

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:30 - 27 Febbraio 2023







Prima partita ufficiale in questo Campionato Regionale per gli Onions Baskin Santarcangelo che tra le mura amiche del Pala Sgr portano a casa il referto rosa contro i Baskin Brother Molinella.



Partono subito forte i ragazzi di Coach Gasparini che spinti da una folta tifoseria sfruttano al meglio la precisione del ruolo 1 Agostini, implacabile da tre punti. I Baskin Brother sono imprecisi nelle conclusioni e così grazie anche alle percussioni di Serafini e Guiducci gli Onions si portano sul 18-3 alla prima pausa.





I Clementini continuano a segnare anche nel secondo quarto mentre i canestri di Molinella sembrano chiusi con il lucchetto e così si va all’intervallo lungo sul 41 a 6 .





Nel terzo quarto Molinella finalmente riesce a sbloccarsi con Volpe e Tungeri protagonisti ma Santarcangelo è precisa anche con gli altri pivot (Magnani e Alcantara) mantenendo a distanza gli ospiti sul 57-18.





Ultimo quarto con i padroni di casa in controllo anche se Molinella continua a lottare nonostante il distacco sembri ormai irrecuperabile.



La contesa ha il suo epilogo a 10 secondi dal termine con il canestro da 3 punti più fallo realizzato dal Santarcangiolese Cappelli che si lascia andare ad una esultanza tanto evidente quanto genuina abbracciando Coach Gasparini. Punteggio finale 76-35





A seguire dopo il saluto del Sindaco Alice Parma (l’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Santarcangelo) si è svolto anche il match tra Calderara e Faenza terminato sul 57 a 35 per gli emiliani.



Una menzione speciale va ai 2 arbitri Lolli e Doulkeridou che hanno diretto tutte le fasi del gioco di entrambe le partite con grande serenità e competenza nonostante l’alto numero di giocatori e di ufficiali di campo alle loro prime esperienze con il Baskin.





Tutte le squadre poi si sono ritrovate alla Trattoria da Renzi insieme ai tifosi per il terzo tempo chiudendo con un momento conviviale questa seconda giornata di Campionato Regionale di Baskin girone Sud.



Prossimo impegno per gli Onions in campionato il 19 Marzo a Fognano (RA) contro Calderara.



Il tabellino

Onions Santarcangelo - Baskin Brothers Molinella 76-35



Onions: Agostini 27, Molari 4, Serafini M 8, Braschi 2 ,Serafini L 2, Serafini R 2, Guiducci 6, Cappelli 6, Magnani 12, Halilovic 3, Alcantara 4,Gouba, Della Pasqua, Martinetti. All Gasparini



Baskin Brother: Sciascia 7, Romagnoli 2, Volpe 8, Nassetti 4, Simoni 2, Tungeri 4, Benetti 4, Pero 4, Calcavecchia, Messina, Fattori, Daccico, Russo. All Fassina





Arbitri Lolli, Doulkeridou





Parziali : 18-3 41-6 57-18 76-35